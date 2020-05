Coronavirus, anche a San Marcello Piteglio contributi per l'affitto

L'Unione di Comuni montani dell'Appennino pistoiese ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi straordinari a sostegno del pagamento del canone d’affitto per le famiglie dei lavoratori che abbiano avuto riduzioni di reddito legate all’emergenza Covid-19.

Le richieste potranno essere presentate entro le ore 12 del 19 maggio 2020.

Per fare domanda è necessario: essere residenti nei comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio o Sambuca Pistoiese ed essere titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato per l'abitazione di residenza; aver subito una diminuzione del reddito familiare a causa della cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza Covid-19; avere un Ise (Indicatore della situazione economica) non superiore a 28.684,36 euro.

Maggiori informazioni, l’avviso e la modulistica sono reperibili sulla pagina dedicata del sito dell’Ucap. La pagina verrà aggiornata costantemente con tutte le notizie relative ai contributi straordinari per l’affitto.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio sociale ai numeri 0573 621260/26/88/29 oppure scrivere a elisa.lori@comunesanmarcellopiteglio.it o s.conti@ucap.it.

È disponibile anche una raccolta di domande e risposte relative al bando: https://bit.ly/2ySx8VA

Fonte: Ufficio stampa