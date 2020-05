Coronavirus, a Pontassieve Misericordia per le aziende: test sierologici gratuiti

Grazie ad una convenzione con Regione Toscana e federazione Toscana delle Misericordie, la Misericordia di Pontassieve - presso gli ambulatori di Via Vittorio Veneto a Pontassieve - mette a disposizione medici specializzati ed infermieri per effettuare in maniera gratuita test sierologici ai lavoratori delle aziende e degli esercizi commerciali di Pontassieve.

Le ditte e gli esercenti potranno scegliere tra due tipologie di test, dal test rapido che fornisce la risposta dopo pochi minuti e tramite la App “Acasainsalute” archivia la prestazione direttamente nella tessera sanitaria dell’interessato, oppure tramite prelievo di sangue con il referto disponibile nei giorni seguenti.

Siamo orgogliosi di aver aderito a questa campagna – afferma Serena Rossi, Provveditrice della Misericordia di Pontassieve - sicuri che la realizzazione dei test sierologici, estesa gratuitamente ai lavoratori oltre che ai nostri volontari, sia un'iniziativa importante e d'aiuto alla comunità. Aggiungiamo così un tassello in più ai numerosi servizi che la nostra associazione offre quotidianamente e, in particolare, in questo periodo così delicato.

Ringrazio la Misericordia per aver accettato di svolgere i test sierologici per i lavoratori delle aziende del nostro territorio – aggiunge la Sindaca di Pontassieve Monica Marini - questa bellissima iniziativa, gratuita, è di fondamentale importanza per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, l'obiettivo principale infatti rimane la tutela della salute ed è necessario che anche la ripresa dell'attività economica e lavorativa avvenga nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza.

Per prenotarsi basterà accedere alla pagina covid19.ambulatorimisericordia.com/ e compilare la richiesta cliccando su “Richiedi prelievo Covid19”, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@misericordiapontassieve.org

I test saranno effettuati in un ambiente completamente sicuro è protetto, con personale specializzato dotato di tutti i Dispositivi di sicurezza (DPI) necessari richiesti dalla legge e nella assoluta riservatezza.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa