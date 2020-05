Coronavirus, Rotary Club Volterra in campo: le iniziative

Il Rotary Club di Volterra, ha intrapreso in questa fase emergenziale iniziative di sostegno economico a supporto delle attività delle associazioni di Volontariato del territorio.

Sono state fatte elargizioni alla Misericordia e Croce Rossa di Volterra, Misericordia di Saline, Misericordia di Pomarance.

Sono state individuate queste associazioni in quanto si occupano in questo periodo della consegna a domicilio di farmaci e beni alimentari ai soggetti più deboli ed in difficoltà.

L’attività del Rotary proseguirà anche nelle prossime settimane con altre iniziative rivolte al sostegno della popolazione più debole.

Il Club cittadino si unisce alla famiglia del distretto 2070°, al Rotary International e alla Fondazione Rotary a cui appartiene anche sostenendo i progfetti internazionali volti a combattere il Covid-19 e procedendo al contempo tutte le attività, seppur in maniera limitata ma innovativa con Video Call poiché proprio in questo particolare momento è necessario mettere in campo azioni concrete ed immediate.

Fonte: Ufficio stampa