Festa Rossa Lari nel 2020 solo online, la diretta sui social

Quest'anno purtroppo per noi dell'Associazione La Rossa non sarà possibile organizzare il nostro Primo Maggio nella sua dimensione ideale, la piazza. Per non far passare inosservata questa data con i suoi importanti significati, di lotte e di conquiste sul lavoro, ma non solo, anche di tanti altri valori e diritti, e per continuare come possibile la nostra tradizione, abbiamo deciso di celebrarlo con una diretta sulle nostra pagine Facebook e Instagram "Festa Rossa Lari". Dalle ore 15 trasmetteremo una sequenza di testimonianze, interventi, toccando temi importanti e sensibili, alternati a tanti contributi artistici e musicali, comunque in tema. Abbiamo cercato di portare le testimonianze di tanti lavoratori, non di tutti gli ambiti e' stato possibile, troppi sarebbero stati e tante sono anche le difficolta' per molti lavoratori di potersi esprimere liberamente, purtroppo.