Shock a Fucecchio, trovato quarantenne morto nell'ex scuola in centro

Tragedia a Fucecchio nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio. Il corpo senza vita di un quarantenne è stato ritrovato in Piazza XX Settembre, all’interno dell’ex scuola Landini Marchiani, l’edificio storico dove sono attualmente in corso dei lavori di ristrutturazione al primo piano.

Uno degli accessi alla struttura sembrava avere segni di effrazione. A insospettirsi è stato Salvatore Spitaleri presidente del nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio, in servizio pomeridiano per controlli sul territorio. Il ritrovamento è avvenuto all’ultimo piano dell’edificio dove la persona deceduta si sarebbe rifugiata accedendo da un’entrata posteriore. Non è da escludere che l’uomo avesse trascorso alcune notti all’interno dell’ex scuola. Sul corpo non è stata disposta l’autopsia in quanto il medico legale ha dichiarato la morte per cause naturali.

Sul posto sono intervenuti il maggiore Daniele Riva, comandante dei Carabinieri di Empoli, i carabinieri della stazione di Fucecchio, gli agenti di Fucecchio della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa, e il vicesindaco Emma Donnini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.