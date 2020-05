Incidente per 75enne a Empoli, l'appello dà buon esito

Dopo l'appello pubblicato su gonews.it, le forze dell'ordine hanno rintracciato il mezzo e il conducente coinvolti nell'incidente avvenuto lunedì scorso in viale Boccaccio a Empoli, di fronte all'ospedale, quando una 75enne in bici è stata mandata a terra. La figlia della donna aveva contattato la nostra redazione perché l'auto non si era fermata dopo l'incidente e chiedeva con i pochi indizi a disposizione di avere più informazioni. Dal nostro articolo si è mossa la polizia di Empoli, guidata dal dirigente Francesco Zunino. Dopo i rilievi sul posto e le domande alla ferita e alla figlia, gli agenti sono riusciti a risalire al mezzo e al conducente. Le due parti adesso sono in contatto e provvederanno a risolvere la questione, sulla quale al momento non è stata presentata denuncia. Siamo soddisfatti di aver contribuito, seppure in minima parte, a dare un finale a questa storia a metà.

Elia Billero