Note di lavoro, evento Facebook con Arco di Castruccio

Il 1° maggio l'Associazione Culturale "Arco di Castruccio" che, come tutte le istituzioni, ha interrotto temporaneamente le proprie attività a contatto diretto con il pubblico a tutela della salute, intende comunque essere presente a fianco dei lavoratori.

Mai come quest'anno il lavoro ha assunto il suo valore più alto, proprio nel momento in cui, per la salvaguardia della vita, siamo stati costretti a interromperlo a esclusione dei settori impegnati nella produzione di beni di prima necessità: "Il lavoro ci manca in tutti i sensi perché, mentre ci assicura la sopravvivenza, è al tempo stesso la fonte della nostra dignità. Per questo vogliamo, con una nostra semplice iniziativa musicale assicurare a tutti un momento di serenità, ascoltando Mario Costanzi che esegue alcuni brani sul tema del lavoro. È questo il nostro modo di cantarlo quando più ci manca".

Alle 18.30 sulla pagina Facebook dell'associazione si terrà il concerto Note di lavoro con Mario Costanzi.

Fonte: Ufficio stampa