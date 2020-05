Opera d'arte sulla Torre Guinigi, collaborano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Lucca, in accordo con il Comune, hanno prestato assistenza all’artista lucchese Teo Pirisi mettendo in posa la sua opera sulla storica Torre Guinigi, in occasione dell’evento musicale del 1° Maggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 6 unità, di cui 4 SAF (Speleo Alpino Fluviale) e, calandosi lungo un lato della torre, hanno fissato l’opera alla facciata. Le operazioni sono state rese particolarmente difficoltose dal forte vento di tramontana che ha soffiato per tutta la mattinata.

Fonte: Vigili del Fuoco Toscana - ufficio stampa