"Risorse dal bilancio per far ripartire Fucecchio": la proposta di FI

Nel consiglio comunale del 30/04/2020, si è discussa la risoluzione congiunta dai gruppi FI, PD e Orgoglio Fucecchiese, ad oggetto “Richiesta al Sindaco ed alla giunta di misure urgenti e straordinarie a sostegno delle famiglie e delle attività professionali, commerciali e produttive in genere a seguito della crisi covid19 e impegno nei confronti del Governo per garantire ai Comuni strumenti adeguati a implementare misure suddette”.

Detta risoluzione è nata sulla spinta di una mozione presentata dal gruppo FI il 16 marzo ad appena 48 ore dalla pubblicazione del DPCM che ha imposto il lockdown in tutta Italia, dove come gruppo FI impegnavamo l'amministrazione comunale ad attivarsi con misure urgenti e straordinarie a sostegno delle famiglie e delle attività professionali, commerciali e produttive in genere, con una serie di azioni di seguito elencate:

Istituire una commissione consiliare speciale, che valuti tutte le iniziative da mettere in atto per il sostegno delle famiglie e delle attività produttive commerciali e professionali in genere, che subiscano danni dall'attuale situazione, istituendo un fondo contributi basato sullo storico dei contributi erogati dal 2016 al 2019 secondo regolamento concessione tributi, congelando qualsiasi altro contributo non destinato al rilancio del tessuto economico e del sostegno alle famiglie fino al 2024;

Ricalcolo dell'importo complessivo Tari 2020 per le attività commerciali sulla base della minore produzione di rifiuti nei giorni di chiusura parziale o totale delle attività imposte da provvedimenti di legge e del minore afflusso di clientela previsto per l'intero 2020. Posticipazione prima rata Tari attività commerciali dal 30.04. 2020 al settembre 2020, posticipazione della seconda rata al dicembre 2020 e posticipazione di quella di saldo ad aprile 2021.

diminuzione aliquota Imu per il 2021 al proprietario di immobile che diminuisce entro i tempi stabiliti dal Comune secondo previsioni commissione speciale, il canone di affitto per le attività commerciali per almeno un anno dalla data di stipula dell'accordo.

Azzeramento IMU per il 2021 i commercianti proprietari dei fondi nei quali mantengono l'attività per almeno un anno;

Ricalcolo dell'importo complessivo Tosap 2020 per le attività che pagano il suolo pubblico a fini commerciali sulla base dei giorni di parziale o totale inutilizzo della concessione a seguito di provvedimenti di legge e del minore afflusso di clientela previsto per l'intero 2020. Posticipazione della prima rata Tosap per le suddette attività dal 30.06.2020 al settembre 2020, posticipazione della seconda rata entro dicembre 2020 e posticipazione della rata a saldo a marzo 2021.

esonero pagamento o rimborso in caso di pagamento già effettuato di asili, mense, servizi pre/post scuola e trasporto scolastico per il periodo di chiusura delle attività didattiche imposte da provvedimenti di legge.

Prevedere contributo baby sitter previsto per il periodo di chiusura delle scuole da erogare secondo modalità stabilite dalla commissione per le famiglie con figli che per motivi lavorativi non abbiano la possibilità di accudirli.

apertura ztl tutti i giorni fino a termine emergenza per consentire a coloro che hanno familiari da assistere e residenti in ztl di farlo nei tempi più consoni alle loro esigenze.

La nostra lungimiranza (già come nel caso del daspo urbano chiesto nel luglio 2019 e approvato il 22/05/2020) prevedeva anche provvedimenti che poi successivamente sono stati presi in parte dal governo e in parte dalla stessa giunta con DG. n. 63 del 26 marzo.

A seguito dell'invito fatto in commissione capigruppo il 4 aprile ad affrontare questo argomento in modo collegiale lasciando da parte la dialettica politica che spesso contraddistingue le diverse anime del consiglio, è stata presentata dal Pd una risoluzione nel consiglio del 22/23 che con grande senso di responsabilità, di spirito costruttivo e volontà di arrivare ad una sintesi che producesse effetti positivi per la cittadinanza fucecchiese, in nome del gruppo FI ho preso spunto parlamentando con il PD e trovando una sintesi che seppur non rispecchiando in pieno le istanze del nostro gruppo consiliare, ci ha consentito di arrivare ad una risultato per noi importante e cioè a convocare urgentemente la Commissione comunale per la sicurezza urbana estesa ai Capigruppo dei Gruppi consiliari attualmente privi di rappresentanza in suddetta commissione, allo scopo di avviare un confronto fra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti di tutte le forze politiche per analizzare gli effetti del covid 19 sul nostro contesto comunale e valutare le iniziative a sostegno di famiglie e tessuto produttivo. I lavori della Commissione saranno funzionali ad una più dettagliata discussione nelle Commissioni permanenti – in special modo la I "Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi" e la II "Politiche sociali, Lavoro, Scuola, Cultura e Sport"; ad individuare all’interno dei capitoli del bilancio risorse che – causa covid 19 – non saranno spese e – compatibilmente con gli equilibri del bilancio – destinarne quante possibili al rilancio del tessuto economico e a sostegno delle famiglie.

Questi due dispositivi che ci aspettiamo vengano attuati in breve tempo ci consentiranno anche tramite consultazione delle categorie commerciali e dei rappresentanti delle varie attività, produttive commerciali ecc, di raccogliere le istanze delle stesse e compatibilmente con gli equilibri di bilancio andare a reperire risorse a sostegno delle stesse e delle famiglie.

Forza Italia - Centrodestra Fucecchio