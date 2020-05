A noi puoi dirlo, centro di ascolto con Caritas Antella

In arrivo un nuovo servizio a disposizione della cittadinanza in questo momento di emergenza, difficile in particolare per le persone più fragili. Si chiama “A noi puoi dirlo” ed è il nuovo centro di ascolto telefonico organizzato da Caritas Antella. L’obiettivo è quella di offrire un momento di ascolto e di comprensione attraverso una linea telefonica dedicata, gestita dagli operatori Caritas. Questo il numero da chiamare: 334 8429174.

Al contatto telefonico potrà eventualmente seguire anche un incontro “reale” presso i locali della Misericordia quando ciò sarà permesso dalle disposizioni governative e regionali attualmente in vigore per il contrasto alla pandemia Covid-19. Il servizio telefonico sarà in funzione da lunedì 4 maggio. “L’intenzione – fanno sapere i promotori dell’iniziativa - è quella di offrire un momento di ascolto, un piccolo aiuto concreto anche per il domani affinché "non si lasci nessuno indietro", come ci invita a fare Papa Francesco.” Il servizio è completamente gratuito e ad ampio spettro, offrendo un orecchio virtuale a chi ha più bisogno di parlare e anche di conoscere le possibilità offerte dalle istituzioni locali e dall’associazionismo. L’iniziativa è organizzata dalla Caritas di Antella in collaborazione con la Confraternita della Misericordia di Santa Maria all’Antella e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa