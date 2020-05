Aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia di Santa Croce

Dal 4 al 29 maggio 2020 compresi sono aperte le iscrizioni o riconferme ai Nidi d’Infanzia “Petuzzino” e “Arrì Arrò”, Nido “L’Isola che c’è” di Galleno (solo per i bambini residenti nella frazione di Staffoli) e al Centro Bambini e Genitori “La Ghironda” per l’anno educativo 2020/2021.

In base alle disposizioni contenute nei vari DD.PP.CC.MM. finalizzate al contenimento del contagio da virus COVID-19 per le iscrizioni ai Nidi e ai servizi integrativi quest’anno sarà possibile:

- compilare direttamente il modulo on-line presente sulla home-page del sito del Comune di Santa Croce sull’Arno in base alle seguenti indicazioni: cliccare sul link presente sul sito web, si aprirà l’apposito modulo on line, con tutti i campi da compilare. Il sistema prevede alcuni campi obbligatori che devono essere compilati, altrimenti non è possibile procedere con l’invio della domanda. Cliccare sul pulsante “AVANTI”, in fondo al modulo, per passare alla pagina successiva, fino al completamento.

-SOLO IN CASI ECCEZIONALI, previo appuntamento telefonico al numero 0571-389975, sarà possibile recarsi presso l’Ufficio Servizi Educativi situato nella sede comunale al Piano Terra di Piazza del Popolo n. 8 a Santa Croce sull’Arno (PI)-

Non sarà consentito l'accesso all'ufficio servizi educativi in assenza di appuntamento.

Sul sito del Comune www.comune.santacroce.pi.it, a partire dal 04/05/2020, sarà possibile compilare la domanda e consultare il bando Nidi anno educativo 2020/2021.

Per quanto riguarda gli OPEN-DAY, per visitare i locali dei Nidi comunali, de “La Ghironda” e del Nido privato accreditato “L’Isola che c’è” di Galleno e per conoscere il personale educativo, in base alle prossime disposizioni governative relative all’emergenza sanitaria in corso, seguiranno aggiornamenti sulle modalità consentite.

Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria diffusa in tutto il Paese del virus COVID-19, alcuni aspetti dell’organizzazione dei servizi

potranno subire modifiche in seguito a norme, indicazioni o linee guida stabilite in futuro a livello nazionale, regionale e/o comunale per far fronte all’attuale situazione di emergenza sanitaria del nostro Paese.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno