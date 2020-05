Cimiteri, fontanelli e giardini pronti a riaprire a Quarrata

Da lunedì 4 maggio il Comune di Quarrata riapre cimiteri, parchi, giardini e fontanelli per l’erogazione dell’acqua di alta qualità. Rimarranno interdetti al pubblico i giochini (scivoli, altalene, ecc..) presenti negli spazi verdi per l'impossibilità di operare su di essi una sanificazione costante.

Le riaperture avverranno sulla base di precise regole che ogni avventore dovrà rispettare: sarà necessario indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1,80 metri. Sono inoltre vietati gli assembramenti, quindi, ad esempio, nei parchi si potrà passeggiare, ma non formare gruppi di persone.

“Fino ad oggi i cittadini di Quarrata si sono sempre rivelati corretti e rispettosi delle misure nazionali e locali di contenimento del virus –afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti-. Di questo li ringrazio e confido nel fatto che questo comportamento diffuso prosegua anche durante la fase 2. Adesso che andiamo verso nuove riaperture sarà ancora più importante rispettare tutte le regole, pertanto rivolgo un appello a tutti i miei concittadini affinché anche nelle prossime settimane continuino a mantenere l’atteggiamento di collaborazione e di rispetto delle norme fin qui avuto”.

Per quanto riguarda il parco di Villa La Magia, questo sarà riaperto, ma rimarrà chiuso lo spazio giochi.

Relativamente ai fontanelli, saranno riaperti quello di piazza Aldo Moro, di Valenzatico, di Vignole, ma non quello di Catena, che dovrà essere interessato da alcuni lavori di riparazione per un guasto ad un componente interno.

I cimiteri saranno tutti riaperti con i consueti orari. In queste settimane di chiusura gli operatori hanno continuato a curare tutti i campisanti, effettuando la consueta manutenzione ordinaria ed anche premurandosi di togliere i fiori, ormai seccati, dalle tombe: un gesto di accortezza, in un periodo in cui ai congiunti era vietato curare la tomba dei propri cari defunti.

Da venerdì Primo Maggio, inoltre, sono nuovamente aperti per il transito di pedoni e bici anche i numerosi percorsi ciclo-pedonali cittadini.