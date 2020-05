Contromano in autostrada, 75enne in stato confusionale fermato sull'A11

Ieri - venerdì 1 maggio - la polstrada di Firenze ha bloccato un 75enne, originario di Palermo, in contromano in autostrada. Arrivato alla fine dell’A11, prima di entrare in città, l'uomo ha invertito la marcia e ha percorso la carreggiata contromano in direzione mare.

Intorno alle 12,30, attraverso una delle telecamere, gli operatori hanno notato un’utilitaria bianca fermarsi e improvvisamente invertire il senso di marcia. Subito è stato dato l’allarme e inviata la pattuglia più vicina. Questa si è messa al centro della strada, con tutti i dispositivi luminosi di emergenza accesi, procedendo lentamente così da rallentare il traffico e fare da scudo agli altri utenti.

Dopo pochi secondi ha intercettato l’auto; con l’ausilio degli altri equipaggi giunti in aiuto il traffico è stato messo in sicurezza e l’autista bloccato. Al controllo, l’uomo è apparso visibilmente disorientato tanto che non è riuscito a spiegare ai poliziotti da dove venisse né dove fosse diretto. La Polizia Stradale lo ha affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto, provveduto a ritirare la patente e sequestrare l’auto.