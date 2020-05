Coronavirus, Asl Sud Est: nessun decesso dal 29 aprile

Dalle ore 14 del 1° maggio alle ore 14 del 2 maggio si registrano 12 nuovi casi per l'Asl Sud Est: 9 ad Arezzo, 1 a Grosseto, 2 a Siena:

In particolare:

1 ad Arezzo

1 a Castiglion Fiorentino

1 a Cavriglia

1 a Colle di Val d'Elsa

2 a Cortona

2 a Laterina Pergine Valdarno

1 a Manciano

1 a Sarteano

2 a Terranuova Bracciolini

Tutti a domicilio salvo l’uomo di Manciano ricoverato in Malattie infettive a Grosseto.

I guariti sono 9: 2 ad Arezzo, 1 a Grosseto, 6 a Siena.

1 a Badia Tedalda

1 a Castiglione della Pescaia

1 a Castiglione d'Orcia

1 a Lucignano

1 a Montalcino

2 a Piancastagnaio

1 a Sarteano

1 a Sovicille

Nessun decesso dal 29 aprile.

Ad oggi abbiamo quindi su 40.988 tamponi fatti 771 positivi in carico di cui 593 persone in isolamento domiciliare, 94 ricoverati, 597 guariti. Tutti i tamponi richiesti sono stati analizzati.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa