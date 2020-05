Coronavirus, donati nuovi strumenti all’ospedale Santa Maria Nuova

Un sistema radiografico e un ecografo consegnati all’ospedale di Santa Maria Nuova, per i reparti di radiologia e medicina interna. Le due strumentazione, dal valore complessivo di 150mila euro, sono state acquistate dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus grazie alle donazioni arrivate in queste settimane da privati, imprese e associazioni. La attrezzature sono fondamentali per una diagnosi veloce e precisa, indispensabile nella quotidiana lotta al Covid-19.

"Il sistema radiografico digitale da corsia - spiega il presidente della Fondazione Giancarlo Landini - permette infatti una immediata digitalizzazione dell'esito dell’esame visualizzabile da subito anche su dispositivo mobile. Inoltre, garantisce una riduzione della dose di radiazioni sul malato del 45%."

La Fondazione Santa Maria Nuova Onlus è impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria Covid-19, gestendo le donazioni e ordinando strumentazioni e dispositivi di protezione in pronta consegna secondo le indicazioni e le priorità delle strutture ospedaliere dell’azienda Usl Toscana Centro

Fonte: Ufficio stampa