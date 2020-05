Dj set 'mondiale' per le famiglie in difficoltà: da Fucecchio l'iniziativa di Federico Scavo

La musica che non si ferma, la musica che unisce. Un dj set virtuale che, dal parco Corsini di Fucecchio, raggiungerà circa 3 milioni di utenti in tutto il mondo con l'obiettivo di creare un crowdfunding destinato a sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà. E' questo l'evento che, domenica 3 maggio a partire dalle ore 19, uno tra i più famosi dj internazionali, il fucecchiese Federico Scavo, con la direzione creativa di Giovanni Settesoldi (pubblicitario autore di campagne per marchi di grandi multinazionali, anche lui fucecchiese), realizzerà sui social.

Trenta minuti di dj set, accompagnati dalle riprese video di Giancarlo Vettorato, che potranno essere seguiti sulla pagina Facebook federicoscavoofficial e, in cross posting, su altre 30 pagine social, tra cui la pagina di MTV Italia e quelle di alcuni tra i locali più in voga a livello internazionale. In sovrimpressione, durante l'intera durata del dj set, sarà lanciato un conto PayPal sul quale sarà possibile effettuare la propria donazione, che verrà così versata in un conto corrente gestito dal Comune di Fucecchio e dedicato all'emergenza Covid-19. Al termine della diretta Facebook il video sarà postato su Youtube dove rimarrà in modo permanente.

Un'idea che il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, ha accolto con grande entusiasmo, indubbiamente per il suo scopo benefico ma anche per la sua natura trasversale, capace di raggiungere un pubblico di giovani e giovanissimi e creare, al tempo stesso, un momento di svago e di ritrovo virtuale attraverso la musica e la performance creativa di due artisti fucecchiesi ormai affermati.

“Sapendo che l’amministrazione comunale sostiene le famiglie e le persone che a causa dell’epidemia hanno visto un drammatico peggioramento delle proprie condizioni lavorative e di vita – spiegano Federico Scavo e Giovanni Settesoldi, entrambi insigniti dal Comune di Fucecchio del premio Leone Rampante, rispettivamente nel 2016 e nel 2007 – abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre professionalità e creare un evento virtuale con l'obiettivo di raccogliere quanti più fondi possibili per sostenere i nostri concittadini meno fortunati”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa