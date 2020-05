Erorogato l’incarico alla dottoressa Fimi Arakelian a Scarperia

Prorogato l’incarico provvisorio della dottoressa Fimi Arakelian, medico di medicina generale per il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, che a marzo aveva ricevuto il conferimento in sostituzione del dottor Giandomenico Iannucci. La dottoressa manterrà lo stesso servizio ambulatoriale nelle medesime sedi servite dal dottor Iannucci ed è contattabile per telefono al 3703714343 e per email a fimi.arakelian@uslcentro.toscana.it.

L’attività ambulatoriale è prestata dalla dottoressa Fimi Arakelian presso i seguenti ambulatori: Scarperia e San Piero (via F. Lippi, 3) recapito telefonico 055-8021757: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 15.30 alle 19; Scarperia e San Piero (Via dei Giardini, 2), recapito telefonico 055 8021757; lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16.

Le modalità di visita e di prescrizione si atterranno a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa