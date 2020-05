Fase 2 a Pistoia, il PD: "4 proposte per ripartire"

Apprendiamo con piacere che sono state recepite alcune richieste del mondo del commercio, come noi chiedevamo da settimane. Come consiglieri lo abbiamo saputo dai social, segno del metodo propagandistico di Tomasi che sta approfittando del Virus più per cercare consensi che per risolvere i problemi, ma a questo ci stiamo abituando.

Sia chiaro però che non basta, per questo chiediamo immediatamente 4 provvedimenti:

1) Sia dimezzata la Tari per il 2020 a tutti i contribuenti. Bene aiutare le imprese, ma la Giunta si è totalmente dimenticata delle famiglie!

2) Stop al pagamento dei ticket di parcheggio: i cittadini sono già costretti a stare a casa o muoversi con difficoltà, occorre andargli incontro per favorire la ripresa della città.

3) Sanificare subito tutta la città: ricordiamoci che Pistoia non è solo il suo centro, ma tutte le frazioni necessitano del medesimo trattamento, che ad oggi la Giunta non ha affatto garantito.

4) Estendere subito il bonus spesa del Governo con risorse di bilancio e i contributi privati che arriveranno su apposito conto corrente, e senza distinzione di residenza.

Vogliamo discutere queste proposte nelle sedi dovute e come è giusto, come chiediamo da tempo: non con gli annunci social, ma con gli atti.

PD Pistoia