Fase 2, CCN Castelfiorentino: "Interventi con finanziamenti a fondo perduto"

"C'è un enorme rischio che fondi commerciali e botteghe artigiane dei Centri Commerciali Naturali restino chiusi perché non solo il governo ci obbliga alla chiusura, ma nessun aiuto concreto è destinato alle nostre attività se non quello delle amministrazioni che ci sono vicine."

È il grido di allarme lanciato dal presidente del CCN TRE PIAZZE di Castelfiorentino, Pier Riccardo Olivari che chiede, a nome di tutti i suoi consociati, " un protocollo preciso da rispettare per le prossime riaperture e un sostegno a fondo perduto per sopperire alle mancate entrate. La salute di tutti noi va avanti a tutto, ma dovremo pur tornare a vivere e lavorare per fa si che l'emergenza economica non superi quella sanitaria".