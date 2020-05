Fase 2, Lega Empolese Valdelsa: "Servono chiarezza e indicazioni precise"

“Sono settimane ormai che la confusione tra i livelli istituzionali, con fughe in avanti delle Regioni che cercano di allentare le maglie dei DPCM ed i richiami del Governo, ingenerano caos e disorientano gli amministratori locali, chiamati ad applicare talora norme contrastanti ed in costante attesa di risorse che non arrivano per far quadrare i bilanci; mancano piani strategici, indicazioni precise, mentre è indispensabile un percorso chiaro e coerente, dalla scuola, al Trasporto Pubblico Locale, al commercio; anche i più attenti osservatori faticano oggi a comprendere la gerarchia delle fonti giuridiche o peggio il senso delle istituzioni.

Chiediamo quindi alla Regione Toscana di istituire il prima possibile un tavolo di coordinamento con i Sindaci finalizzato a concordare le linee di attuazione dei DPCM con i dovuti distinguo territoriali ma con indicazioni chiare e precise.

Ne trarrebbero beneficio non solo le istituzioni ma anche i cittadini, frastornati quotidianamente dal susseguirsi di ordinanze regionali e comunali, nonché di botta e risposta utili più al protagonismo individuale che alla gestione della res publica”.

Leonardo Pilastri, Capogruppo Lega - Salvini Empolese Valdelsa

Andrea Picchielli, Capogruppo Lega - Salvini Empoli

Gianmarco Porciani, Capogruppo Lega - Salvini Fucecchio

Susi Giglioli, Capogruppo Lega - Salvini Castelfiorentino

Damiano Baldini, Capigruppo Lega - Salvini Certaldo

Alessandro Scipioni, Capogruppo Lega - Salvini Vinci

Marco Manuelli, Capogruppo Lega - Salvini Gambassi Terme