Usano le generalità di altre persone, denunciati in due in Valdera

Lavoravano in alcune cooperative di raccolte rifiuti ma utilizzavano le generalità di alcuni connazionali, per questo sono stati denunciati. Il fatto è avvenuto a Pontedera nei giorni scorsi e le indagini della polizia sono partite da Geofor fino a arrivare a un 36enne e un 30enne, entrambi di origini senegalesi.

I due stavano lavorando sotto falso nome e si erano 'sostituiti' a due connazionali. Il 36enne stava utilizzando l'identità di un uomo residente regolarmente in Italia, il 30enne di un altro senegalese regolare in Italia ma nel frattempo rientrato in patria.

Per i reati di sostituzione di persona e false generalità i due sono stati denunciati, mentre vanno avanti le indagini su chi ha 'prestato' l'identità. Le due persone sono state denunciate il 30 aprile, dal 1 maggio sarebbero state regolarizzate a contratto con Geofor, ma ciò non avverrà.