Il tg di Falorni: "Ripartiranno gli appalti dell’Ospedale e della Piscina"

“La sicurezza dei lavoratori, soprattutto in questo momento, non conosce conflitti. E’ un bene da tutelare, ora più che mai, in quanto costituisce anche una garanzia per le imprese”. Così il Sindaco, Alessio Falorni, nella diretta “social” di ieri sera, in gran parte dedicata alla ricorrenza del 1 maggio, che anticipa peraltro di pochi giorni l’avvio della cosidetta “fase due” e la riapertura di tutto l’apparato produttivo del paese

Come preannunciato nei giorni scorsi, la serata ha avuto come ospite d’eccezione (in collegamento telefonico) Paola Galgani, segretaria generale della Camera del Lavoro di Firenze. Esaminiamo i tratti salienti del suo intervento.

LAVORO – Paola Galgani ha ricordato anzitutto il Protocollo sulla sicurezza inserito nell’ultimo DPCM, documento che è diventato la base per la ripartenza per l’ormai imminente “fase due”. Ha aggiunto che questo era già un tema importante, se si considera che anche prima del Covid 19 avevamo un morto al giorno in Italia per insufficiente rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si è inoltre soffermata su due argomenti che dovranno essere affrontati nelle prossime settimane: il trasporto fino al luogo di lavoro (i limiti al trasporto pubblico e l’uso di auto private rischia infatti di congestionare le strade) e quello – sollecitato anche dal Sindaco Falorni – relativo alla condizione professionale delle donne. “Sulle donne – ha osservato Galgani - rischia di scaricarsi una pressione maggiore in famiglia, e una conseguente penalizzazione sul versante della vita lavorativa, a causa della chiusura delle scuole”. Secondo Galgani “Il governo ha introdotto alcuni strumenti straordinari, ma che non possono essere una risposta risolutiva”. Il confronto si è poi soffermato sull’argomento scottante delle difficoltà legate alla ripresa di alcuni settori (come il turismo) in cui è prevedibile un aumento della disoccupazione. Dobbiamo in questa fase impegnarci a stimolare il turismo interno, e allo stesso tempo a ripensare il futuro, per provare a costruire nuove opportunità. “Abbiamo un paese in cui l’infrastruttura tecnologica non è delle migliori, in cui sono mancati beni essenziali (DPI), settori che abbiamo sottovalutato in termini economici: il welfare delle persone, e il welfare del territorio”. Durante la crisi, sono stati stipulati nell’area di sua competenza 3800 accordi di cassa interessando 65.000 lavoratori, in cui è stato garantito l’anticipo da parte delle imprese. Sono rimasti esclusi da questi accordi i lavoratori della Cassa in Deroga (75.000 lavoratori), in cui le procedure burocratiche per l’erogazione sono più complesse. Per questo è stato fatto un accordo con gli istituti di credito. Si procede tuttavia con lentezza, anche perché stiamo operando su una situazione che vede una grande frammentazione del mondo del lavoro. Il Sindaco ha osservato che la situazione da un punto di vista economico è veramente pesante. Solo per i ristoranti, si stima un 30% che potrebbero non riaprire. Stiamo lavorando a delle misure di sostegno, per alleggerire il peso da un punto di vista fiscale. Purtroppo abbiamo delle risorse limitate. Per quanto riguarda le misure in cui il Governo sta provando a dare delle risposte, la ministra Catalfo sta predisponendo le misure per un reddito di emergenza, e ulteriori “bonus” per talune categorie. In arrivo un nuovo stop ai licenziamenti per tre mesi e la cassa integrazione per ulteriori nove settimane. Nel decreto di maggio dovrebbero essere previste card per l’acquisto di veicoli di mobilità alternativa (bici con pedalata assistita, ecc..) e risorse per la realizzazione di piste ciclabili.

OPERE – Il Sindaco Falorni ha annunciato che con la “fase due” ripartiranno gli appalti dell’Ospedale e quello della Piscina (quest’ultimo ad opera della Città Metropolitana). Riprenderanno inoltre i lavori per la realizzazione dell’ascensore, che sono coperti grazie a un finanziamento che siamo riusciti a reperire. L’ultimo tratto della nuova 429 (Dogana-Castelfiorentino) dovrebbe essere concluso tra luglio e agosto, dunque entro la fine dell’estate.

MERCATO 2 MAGGIO – La Polizia Municipale sarà a presidiare il mercato dei generi alimentari. Avverte i proprietari delle auto a toglierle dalle aree interessate e le persone a rispettare le misure di distanziamento sociale.

CONTROLLI – La Polizia Municipale è stata impegnata a effettuare i dovuti controlli, considerato anche l’incremento naturale della mobilità delle persone in occasione di questa importante ricorrenza. Oggi sono state controllate 225 persone, 68 attività, 19 auto. Non sono state tuttavia elevate sanzioni, un buon segnale del comportamento responsabile delle persone. Il Sindaco ha colto l’occasione per ricordare a chi va in bicicletta in compagnia, di rispettare le misure di distanziamento sociale.

SITUAZIONE CONTAGI – Calo totale positivi, conseguenza dell’incremento dei guariti. Nell’Empolese Valdelsa si sono avuti 4 casi positivi in più: 2 a Montelupo Fiorentino, 1 a Fucecchio e 1 a Castelfiorentino. Contestualmente, abbiamo avuto il primo guarito ufficiale a Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa