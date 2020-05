Metrocittà, potenziato dal 4 maggio il trasporto pubblico locale

La Città Metropolitana di Firenze insieme alla Regione Toscana e alle aziende che gesticono le linee ha lavorato per garantire che il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nella cosìdetta “Fase 2”, possa rispondere in modo adeguato alle esigenze di spostamento di tutti i cittadini, però nel rispetto delle cautele, attuali e future, necessarie a tutela della salute di utenti e personale del sistema trasporti, dal distanziamento sociale all'uso indispensabile di mascherine, a quello dei guanti.

Da lunedì 4 Maggio il servizio urbano sarà incrementato sulle cosìdette “linee forti” mentre quello extraurbano svolgerà, in modo graduale, il servizio secondo la programmazione “Feriale non scolastico”.

“L’offerta” precisa il consigliere delegato al trasporto pubblico locale e alla mobilità della Città Metropolitana di Firenze Francesco Casini “è stata incrementata a livello generale di quasi il 30% ma anche con rinforzi specifici del servizio su tratte particolari per le quali abbiamo ricevuto puntuali segnalazioni da parte degli utenti”.

“E’ una fase molto delicata – prosegue Casini - che richiede una totale riorganizzazione del sistema, per la quale è necessaria la stretta collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, che consenta di raggiungere gli obiettivi garantendo gli utenti e i lavoratori del settore. Vogliamo che tutti i cittadini della Metrocittà di Firenze, che sono oltre un milione, possano contare sul trasporto pubblico, un servizio per noi indispensabile e irrinunciabile, in modo pieno e completo”.

Parallamente alla riorganizzazione saranno sviluppati nuovi canali di comunicazione attraverso i quali rendere disponibili e condividere le informazioni, le richieste e le segnalazioni che permettano di monitorare i servizi e apportare i correttivi necessari in costante rapporto con l’utenza. Già dalla prossima settimana saranno attivati i primi nuovi strumenti di informazioni e comunicazione metropolitani: fra essi una app per le prenotazioni dei posti a bordo, un nuovo canale telegram.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa