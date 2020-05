Pesce scaduto in magazzino, maxi-sequestro a Piombino

Nella giorni scorsi, la guardia costiera di Piombino ha effettuato, presso un importante centro di lavorazione e vendita all’ingrosso di pesce fresco e congelato, un sequestro di uno stock di 1440 chili di prodotto ittico.

I militari, già sul posto per accertamenti relativi alla tracciabilità di una partita di tonno rosso sospetta, hanno accertato che numerose scatole di sgombro congelato riportavano in etichetta date di scadenza superate, anche da più di un anno, in alcuni casi.

Per questi motivi, oltre al sequestro del prodotto, è stata comminata una sanzione di 2000 euro.