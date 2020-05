Pubblicati i bandi del pacchetto 'Abitare' a Pomarance

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i due bandi del pacchetto 'Abitare 2020', finanziati con 100.000 euro di risorse del Comune di Pomarance derivanti dal fondo geotermico. “Si tratta di una manovra importante a sostegno delle famiglie, alla quale ho lavorato con la giunta fin dai primi giorni del mandato, insieme agli uffici comunali che ringrazio per il grande impegno – spiega l'assessora con delega a Opere e lavori pubblici Paola Pierotti - Sono misure del tutto nuove per il nostro Comune che credo possano rispondere ad alcuni bisogni dei nostri cittadini e a maggior ragione in questo periodo di profonda crisi per l'emergenza Coronavirus, credo che il pacchetto 'Abitare 2020' possa creare anche nuove opportunità di lavoro per le imprese ed i professionisti del territorio e contribuire ad una ripartenza ancora più forte ed immediata”. Due le tipologie di contributi per i cittadini. Il bando 'Abitare – CS' da 50.000 euro, gestito dall’ufficio tecnico comunale, prevede un contributo massimo di 3.000 euro per interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne di edifici prospicienti spazi pubblici nei centri storici o nelle zone di particolare interesse architettonico e urbanistico di tutti i paesi del Comune. E' inoltre prevista la concessione gratuita del suolo pubblico per la durata dei lavori: “lo scopo del bando, in un'ottica di riqualificazione delle aree urbane con la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio è di migliorare i nostri centri storici attraverso un contributo diretto per interventi di manutenzione” aggiunge Pierotti. Il bando e la modulistica sono disponibili a questo link https://www.comunepomarance.it/events.php?id=1001. Mentre il bando 'Abitare – RS' da ulteriori 50.000 euro e gestito da Co.Svi.G., prevede un contributo alle famiglie, che non sono servite dalla rete di teleriscaldamento geotermico, per il riscaldamento domestico delle abitazioni di residenza. Il contributo massimo erogabile è di 250 euro per le spese sostenute nell'annualità 2019-2020. “Si tratta – prosegue l'assessore – di una misura di compensazione verso i cittadini che per motivi tecnici non possono usufruire del teleriscaldamento, nell’ottica di ridurre il divario tra chi abita nelle zone servite e chi invece non può usufruirne”. Il bando e la modulistica sono disponibili a questo link https://www.cosvig.it/bando/bando-contributi-combustibili-riscaldamento-domestico-pomarance/. Il pacchetto 'Abitare 2020' si aggiunge ad altre importanti misure varate dal Comune di Pomarance con risorse proprie. In particolare il bando contributi per la manutenzione delle strade consortili per un valore complessivo di 380.000 euro, gestito da Co.Svi.G. (bando e modulistica disponibili a questo link https://www.cosvig.it/bando/bando-per-concessione-contributi-strade-consortili-pomarance/), e il bando straordinario per l'emergenza Coronavirus da 250.000 euro complessivi per contributi ad attività di commercio al dettaglio di vicinato, attività artigianali e attività del comparto turistico (bando e modulistica disponibili a questo link https://www.comunepomarance.it/events.php?id=999), a cui si aggiungeranno ulteriori 100.000 euro in sgravi e agevolazioni per queste realtà produttive.

Fonte: Comune di Pomarance