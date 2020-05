Riaprono i cimiteri di Scandicci da lunedì 4 maggio

Riapertura dei cimiteri di Scandicci a partire da lunedì 4 maggio 2020, dopo la chiusura delle settimane scorse per il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19. Per accedere ai cimiteri i visitatori devono rispettare gli obblighi di indossare mascherine e guanti, di rispettare la distanza tra persone e di non creare assembramenti. Nella fase di riapertura gli orari dei cimiteri potranno variare a seguito di eventuali particolari situazioni in cui non sia possibile il rispetto delle misure di sicurezza.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa