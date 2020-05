Santa Croce perde Mariano Giannoni, una delle anime del Carnevale

Santa Croce sull'Arno piange la perdita di una persona che ha fatto la storia della cittadina del Cuoio. È scomparso Mariano Giannoni, anima del Carnevale Santacrocese e volto sorridente del Nuovo Astro. Proprio con quel gruppo carnevalesco si è tolto molte soddisfazioni dietro le quinte e nel 2020 è tornato pure a sfilare per le vie del centro santacrocese.

Santacrocese fino al midollo, Giannoni è scomparso nelle ultime ore lasciando un gran vuoto. Carnevalaio e carrista, è stato per moltissimi anni operaio delle Officine Gozzine. Sui social c'è chi sta onorando la sua memoria e se lo ricorda chino nell'officina del Nuovo Astro a lavorare in maniera indefessa.

Il sindaco Giulia Deidda lo ha ricordato con un messaggio toccante, avendo condiviso il medesimo gruppo carnevalesco: "Oggi lo voglio ricordare così, bello e sorridente. Caro Mariano, è stato un piacere condividere una passione vera con te. Ci mancherai alla stanza, cercheremo di fare del nostro meglio nel portare avanti i compiti che erano tuoi da sempre".

Anche il Nuovo Astro lo ha salutato su Facebook: "Eri quello addetto all'officina, che era sempre tutta pulita e in ordine, e se non si trovava qualcosa sapevamo già che bastava chiedere a te. Eri quello delle macchine da cuci', che se non andavano o erano da accomodare, eri l'unico a saperlo fare. Insomma eri parte del Nuovo Astro. Ti mandiamo un grande abbraccio, e ti salutiamo. E non ti preoccupare per la tua officina, ci si pensa noi".