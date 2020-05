"Scritta inneggiante a rivolta sociale": denuncia Spi Cgil a Livorno

Il direttivo dello Spi-Cgil quartieri nord esprime "preoccupazione e sdegno per una scritta - peraltro anonima - comparsa nei pressi del polo studentesco Iti. La scritta inneggia a una rivolta sociale facendo riferimento a varie realtà associative presenti nel mondo del lavoro".

"Questo fa seguito ad un episodio di intolleranza successo pochi giorni fa in zona La Guglia". Lo Spi-Cgil quartieri nord chiede di "sostenere con maggiore forza la proposta - lanciata da Cgil, Cisl e Uil - di un Patto sociale per far fronte alle difficoltà dovute al Covid 19. Alle istituzioni e alle forze politiche chiediamo di condannare fermamente la scritta. A sostegno della democrazia, della pace e del lavoro".

Fonte: Spi-Cgil quartieri nord