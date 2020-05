Sequestrate 27mila mascherine a Prato da carabinieri e Nas

I carabinieri di Iolo e i Nas di Firenze hanno sequestrato 27mila mascherine in un'azienda al Macrolotto di Prato.

Le mascherine, per quanto accertato nel corso dell’operazione, benché prodotte in Italia erano destinate al mercato francese. Si indaga ancora per accertare se a destinazione sarebbero state nuovamente etichettate per certificarne falsamente la produzione quale avvenuta oltralpe.

Oltre alle mascherine i militari hanno rinvenuto anche un ulteriore considerevole quantitativo di materia prima,. Infatti la documentazione acquisita ha attestato che l’ordine complessivo sarebbe stato di circa 500mila pezzi.

Il titolare e legale rappresentante dell’azienda, noto imprenditore di origine cinese, avrebbe operato contravvenendo alle disposizioni di chiusura previste dal CPCM 26.04.2020, non rientrando per tipologia di categoria tra coloro che potevano mantenere attiva la produzione. Oltre al sequestro è prevista una multa salata.