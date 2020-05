Sfalci e potature, nuovo ritiro a San Giuliano Terme

Programmato un nuovo ritiro straordinario di sfalci e potature a San Giuliano Terme. Si terrà da lunedì 4 a sabato 9 maggio, nuovamente con modalità "a zone" e suddiviso in più giorni per sopperire al ridotto personale di Geofor.

L'amministrazione comunale ha concordato alcune modifiche logistiche con il personale operativo Geofor per evitare il ripetersi di alcuni disservizi nelle zone di confine tra le diverse aree.

Tutti i cittadini sono invitati a lasciare fuori dall'abitazione i rifiuti vegetali entro le 12 del giorno previsto per la raccolta nella propria zona.

Questo nel dettaglio il calendario del servizio straordinario di ritiro in partenza il 4 maggio:

- Lunedì 4 maggio: Arena-Metato, Madonna dell'Acqua

- Martedì 5 maggio: Sant'Andrea in Pescaiola, San Martino a Ulmiano, Pontasserchio (inclusa tutta via Lenin)

- Mercoledì 6 maggio: Ripafratta, Pugnano, Colognole, Molina di Quosa, Rigoli, Pappiana, Orzignano

- Giovedì 7 maggio: La Fontina, Ghezzano (fino a rotatoria tra via Calcesana e via di Cisanello)

- Venerdì 8 maggio: Gello, San Giuliano Terme

- Sabato 9 maggio: Asciano, Agnano, Colignola, Mezzana, Campo

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio stampa