Spaccio di droga all'Isola d'Elba, arrestate otto persone

Otto persone sono state arrestata in una maxi-inchiesta per spaccio di droga all'Isola d'Elba. Sette persone sono finite ai domiciliari, una è in carcere, lo ha stabilito la magistratura di Livorno.

I carabinieri avrebbero ricostruito più di duecento episodi di spaccio sull'isola. Inoltre avrebbero sequestrato mezzo chilo di cocaina e molte dosi di marijuana. Tra gli indagati figura anche un avvocato del Foro di Roma, oltre a un suo collaboratore originario dell'Albania. Tutte le persone gravitavano per diversi motivi intorno all'Isola d'Elba.

Le misure cautelari sono state eseguite stamani dai carabinieri di Portoferraio coadiuvati dai colleghi di Livorno, Pisa, Terrasini (Palermo) e Pinetamare-Castel Volturno (Caserta). Impiegati anche i cani del nucleo cinofili di Firenze.