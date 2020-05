Tirocini, Niccolai (PD): "Stanziati 5 milioni per farli proseguire"

«Nelle ultime settimane - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai - si è parlato molto del problema dei tirocini extracurriculari. A causa dell’emergenza, infatti, i tirocini erano stati sospesi, e di conseguenza anche il rimborso percepito da molti tirocinanti.

Grazie ad una proposta di Cristina Grieco, assessora a istruzione formazione e lavoro, la Giunta regionale ha finalmente trovato e approvato una soluzione al problema: un fondo integrativo, di 5.017.200 euro, per consentire alle aziende di avviare nuovamente i programmi di tirocinio.

Ma non solo: andando a modificare gli accordi precedenti, la Regione ha previsto anche dei meccanismi che consentono di far ripartire i programmi di tirocinio che erano stati bloccato in itinere dall'emergenza.

Un’iniziativa importante, quindi, che va a riempire un vuoto di tutele gravoso: quello che riguarda la zona di confine fra mondo scolastico e mondo del lavoro. La crisi economica innescata dall'emergenza, infatti, rischia di andare a colpire anche i più giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro, minando ancora di più le loro possibilità di crescita. La Regione, in questo, si sta dimostrando attenta e previdente.»