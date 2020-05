80 casi in più rispetto a ieri, 9 decessi nelle ultime ventiquattro ore (5 uomini e 4 donne), 79 guarigioni in più e 7 ricoveri in meno. In Toscana Coronavirus è una parola che mette ancora timore, ma leggendo i dati del bollettino della Regione di sabato 2 maggio forse si può tornare a respirare.

A colpire è il numero delle persone decedute, sceso sotto la doppia cifra. Sono nove le persone venute a mancare nelle ultime ventiquattro ore, avevano un'età media di 85,6 anni. 5 sono morte nel Fiorentino, 1 in provincia di Livorno, 1 in quella di Pisa, 1 in Lucchesia e 1 in provincia di Massa Carrara. Salgono a 863 i deceduti dall'inizio della pandemia, questa la ripartizione: 297 a Firenze 42 a Prato, 74 a Pistoia, 119 a Massa, 122 a Lucca, 75 a Pisa, 45 a Livorno, 39 ad Arezzo, 26 a Siena, 16 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Per quanto concerne i casi di positività al Coronavirus, c'è uno 0,8% in più rispetto al totale di ieri. La conta dei casi dall'inizio dell'epidemia ammonta a 9.525. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.193 i casi complessivi ad oggi a Firenze (37 in più rispetto a ieri), 529 a Prato (2 in più), 640 a Pistoia (7 in più), 1.012 a Massa Carrara (7 in più), 1.295 a Lucca (6 in più), 856 a Pisa (5 in più), 521 a Livorno (6 in più), 648 ad Arezzo (9 in più), 424 a Siena (1 in più), 407 a Grosseto. Sono quindi 46 in più i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 24 nella Nord Ovest, 10 nella Sud est. Gli attualmente positivi sono oggi 5.365, lo 0,1% in meno di ieri.

I guariti crescono del 2,5% e raggiungono quota 3.297. Di queste, 1.284 persone clinicamente guarite (da ieri 10 in più) e 2.013 (più 69 persone) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali. I test eseguiti hanno raggiunto quota 148.223, 1.767 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.749.

Complessivamente, 4.728 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 1 rispetto a ieri). Sono 15.362 (meno 82 rispetto a ieri) le persone, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL centro 8.783, Nord Ovest 5.717, Sud Est 862).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID che oggi sono complessivamente 637 (7 in meno di ieri), di cui 118 in terapia intensiva (meno 6 rispetto a ieri). I ricoverati per COVID-19 sono il 12% degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti ed i guariti), sono il 19% in Italia, penultima regione.