Via alle iscrizioni online per il nido di Dicomano

Si aprono lunedì 4 maggio le iscrizioni all'asilo nido “Il Treno magico” dei Comuni di Dicomano e Londa per l'anno educativo 2020-2021.

Il servizio d'asilo nido, situato a Contea in via San Biagio, è rivolto ai bambini di età compresa tra il 12 e i 36 mesi, con possibiità di frequenza per cinque o tre giorni alla settimana e due moduli orari: tempo corto, 6 ore, dalle ore 7,30 alle ore 13,30; tempo lungo, 9 ore, dalle ore 7,30 alle ore 16,30. Le tariffe sono invariate e per i mesi da settembre a dicembre 2020 saranno ridotte del 25%.

Le domande si presentano on line dal sito http://www.comune.dicomano.fi.it/iscrizione_treno_magico, entro il 31 maggio.

Per le misure adottate a causa dell'emergenza sanitaria, non è possibile visitare l'asilo nido. Ma si potrà comunque "entrare" nella struttura compiendo una visita virtuale tra gli ambienti e le attività educative tramite una presentazione disponibile sul sito istituzionale. Inoltre, per informazioni e dettagli sul servizio, si potrà parlare con un'educatrice al numero telefonico 347 6933052 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa