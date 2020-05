"Perdonate il mio italiano". Con queste parole il leader dei Green Day Billie Joe Armstrong introduce la sua versione punk rock di Amico, una cover del cantautore di origini santacrocesi Don Backy. Il pezzo, definito da Armstrong 'power pop twist', era stato originariamente scritto da Burt Bacharach e Bob Hilliard. La versione inglese si chiamava "Keep away from other girls" ed era stata cantata da Helen Shapiro. La versione italiana, scritta assieme a Mogol, fa la sua apparizione nel 1963. Ben cinquantasette anni dopo è stata ripresa per il 'No Fun Monday', un appuntamento dalla quarantena statunitense.



Don Backy e le cover internazionali

Non è il primo pezzo del cantautore toscano riscoperto da autori stranieri. Ad esempio Mike Patton con il suo progetto Mondo Cane nei live era solito proporre la straconosciuta Canzone, il maggiore successo di Don Backy.