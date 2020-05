È morto Silvano D'Alto, professore di sociologia a Pisa e membro della Fondazione Michelucci

Venerdì 1° maggio è morto a 82 anni, dopo una lunga malattia, Silvano D'Alto, uno dei più autorevoli membri del Comitato Scientifico della Fondazione Michelucci, sin dagli anni Settanta ha condiviso un appassionato legame ideale e di amicizia con Giovanni Michelucci.

Lo annunciano con dolore i colleghi del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione con il Vicepresidente e il gruppo di lavoro della Fondazione.

"Architetto e docente di Sociologia ambientale all'Università di Pisa, era una persona dolcissima e rigorosissima; uno spirito libero, profondo e acuto, che in Michelucci aveva trovato un riferimento costante per il suo lavoro di architetto e docente. La sua sensibilità, così come la generosità intellettuale e umana, sono state un dono prezioso per tutti noi che abbiamo potuto collaborarci in tante occasioni", così in una nota la Fondazione.