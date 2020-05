Giovangualberto Basetti Sani riconfermato Provveditore della Misericordia di Firenze

Giovangualberto Basetti Sani è stato riconfermato Provveditore della Misericordia di Firenze. Alla guida dell’Arciconfraternita di piazza Duomo da dicembre 2017, è stato rieletto dai Capi di Guardia nell’adunanza di oggi domenica 3 maggio 2020 e resterà in carica per un anno.

“Guidare una così importante istituzione amata dai fiorentini sarà un rinnovato onore e onere per me – ha commentato Giovangualberto Basetti Sani –. In questo tempo così difficile per la nostra città e per il nostro Paese il mio pensiero e il mio ringraziamento più sincero vanno a tutti i volontari e dipendenti che tutti i giorni scendono in strada a aiutare chi ha più bisogno. La Misericordia di Firenze è da 8 secoli parte integrante della storia della città”.

Fonte: Misericordia Firenze