Guida senza patente, senza assicurazione e con veicolo confiscato: denuncia e multa da 2mila euro

Durante i controlli giornalmente effettuati in occasione delle misure di vigilanza per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 disposti dal Questore di Pistoia, la municipale di Agliana ha fermato nel centro cittadino un residente ad Agliana che guidava senza patente di guida, perché sospesa a tempo indeterminato, con provvedimento emanato dalla Motorizzazione Civile di Pistoia a seguito della disposta revisione della patente, emanata per la perdita di tutti i punti disponibili e per non essersi sottoposto ad un nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida).

Il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa ed è stato accertato che si trattava di un veicolo gravato da provvedimento di confisca emesso dalla Prefettura di Pistoia, diventato esecutivo.

La scorsa estate il mezzo era stato trovato a circolare senza copertura assicurativa dalla Polizia Stradale di Pistoia, al Casello dell'A11/Pisa Nord e per questo motivo era stato ritirato il libretto di circolazione ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia (come previsto dalla normativa) allo stesso conducente e proprietario del veicolo.

Il conducente è dunque risultato recidivo nella violazione per aver circolato nell'arco del biennio senza copertura assicurativa, durante la redazione del verbale si è allontanato dagli agenti della municipale aglianese, abbandonando il veicolo. Gli Agenti accertatori hanno provveduto al trasferimento coattivo del mezzo confiscato presso la depositeria giudiziale. Al trasgressore sono stati notificati due verbali ai sensi del Codice della Strada per un importo complessivo di € 1.904,00.

Il conducente è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica per appropriazione indebita per aver circolato in qualità di custode con veicolo confiscato, di cui dunque ne aveva perso la proprietà.