Lutto nel mondo del sindacato del Comprensorio: addio a Gennaro Andreozzi

È morto un pezzo di storia del sindacalismo del Comprensorio del Cuoio. Se ne è andato all'età di 74 anni Gennaro Andreozzi, viveva a San Miniato. Era nato ad Aversa nel 1946, ma ha vissuto a San Miniato dove è stato anche consigliere per il Pci tra il 1975 e il 1979. Per oltre vent'anni è stato al fianco dei lavoratori come sindacalista, ed attualmente era presidente del comitato direttivo dello Spi Cgil Miniato - Montopoli Val d'Arno. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.

"Una notizia che ci rattrista particolarmente, - si legge in una nota della CGIL Pisa - da un lato per la perdita di una persona i cui valori e le doti di dirigente della nostra organizzazione sono state ampiamente apprezzate, di insegnamento per tanti e dall'altro perché l'ultimo saluto ci è impedito dall'epidemia che ci ha colpito. Rimarrà comunque nei nostri cuori e nella mente di ciascuno il suo importante insegnamento: il rigore, la cura e la dedizione alla causa del sindacato, della Cgil. Con questo rispetto e con questa attenzione lo salutiamo per l'ultima volta: che la terra ti sia lieve compagno Gennaro.Tutta la Segreteria e i compagni e le compagne della Camera del Lavoro di Pisa rivolgono ai familiari le più sentite condoglianze per la grave perdita e si stringono a loro in un forte abbraccio".

Un messaggio di cordoglio arriva anche dal sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi che ha definito Andreozzi "un punto di riferimento per la comunità, un uomo capace. Un mio caro amico". In un post sulla sua pagina facebook si legge: "Il territorio di Montopoli in val d'Arno perde una figura da sempre impegnata a favore dei più deboli, dei più fragili. Gennaro non si è mai risparmiato, dando prova di una generosità unica che, ancora oggi, mi commuove.Negli anni in cui ho servito come amministratore pubblico, io e Gennaro abbiamo avuto modo di conoscerci ancora di più. Come rappresentante del sindacato, ci siamo confrontati ogni anno sul bilancio del Comune. Diventare un suo amico è stato semplice, e come tale voglio ricordarlo: un vero amico. Un abbraccio alla famiglia e le mie più sentite condoglianze. Da oggi, a Montopoli, siamo tutti un po' più soli".

"Dopo un Primo Maggio senza bandiere, ci ha lasciato Gennaro Andreozzi, a lungo dirigente sindacale e, negli ultimi anni, infaticabile riferimento della Lega SPI-CGIL. Le condoglianze mie e di tutta l'Amministrazione comunale alla sua famiglia. Il prossimo anno, per la Festa dei Lavoratori, non potremo non ricordarci di lui", questo, invece, il messaggio del sindaco di San Miniato Simone Giglioli.



Anche i consiglieri regionali PD Andrea Pieroni e Alessandra Nardini hanno espresso le loro condoglianze. "Ci lascia una persona che ha fatto del servizio e della tutela dei diritti la cifra della sua vita. Ne ho apprezzato la serietà, la dedizione e la sobrietà con cui ha svolto, nel tempo, gli incarichi sindacali ed istituzionali cui è stato chiamato. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia", scrive Pieroni. Così, invece, Nardini: "Gennaro Andreozzi, un pilastro nel Comprensorio del Cuoio, per oltre trent’anni nel sindacato del settore calzaturiero ed attualmente Segretario Lega Intercomunale SPI CGIL San Miniato - Montopoli Val d'Arno. Gennaro è stato sempre in prima linea nelle lotte per il lavoro, per difendere chi è più debole e per tutelare i diritti di tutte e di tutti. Si poteva sempre contare su un suo consiglio e sulla sua lettura mai scontata di ciò che accadeva. Il nostro territorio, il mondo del sindacato e la sinistra, perdono un uomo giusto, generoso e incessantemente impegnato per gli altri, nel nome del quale darci da fare ancora di più per una società migliore. Lo ricordo con commozione sincera e voglio che arrivi un grande abbraccio alla moglie Rosa e alla sua amata famiglia".

Così il Partito Comunista Zona del Cuoio: "Il Partito Comunista esprime profondo dispiacere per la scomparsa del compagno Gennaro Andreozzi. Per molti anni segretario della Cgil di Ponte a Egola, negli ultimi anni responsabile del Sindacato Pensionati della Lega di Montopoliin Val d'Arno. Una vita dedicata all'impegno sociale e politico, sempre dalla parte dei lavoratori. Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze."