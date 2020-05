Artista cinese dona 700 mascherine per Montelupo

A volte le relazioni che si creano durano nel tempo e acquistano valore nei momenti di difficoltà.

In questo giorni il comune di Montelupo Fiorentino ha ricevuto una donazione di 700 mascherine dal pittore Liu Youju - una sorta di Pollock orientale che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, e esposto nei templi dell'arte fra cui il Centre Pompidou a Parigi - nei giorni scorsi è stato in visita a Montelupo insieme a una delegazione del Ministero della cultura.

L’artista era stato a Montelupo e incontrato il sindaco Paolo Masetti nel novembre 2017. In quell’occasione aveva avuto modo di visitare il Museo della Ceramica e la città ed era rimasto affascinato dalla cultura e dalla tradizione artistica di Montelupo.

Andandosene aveva promesso che sarebbe tornato per trascorrere qui un po’ di tempo e per approfondire la conoscenza della tradizione artistica del luogo.

Al suo posto, in un momento di grande difficoltà, è arrivata una donazione di 700 mascherine.

Nel mese di luglio, virus permettendo, l’artista terrà un evento a Firenze presso l’Accademia delle Arti del Disegno e farà una visita anche a Montelupo.

«Nel 2017 è stato per me un onore riceve Liu Youju. L’interesse per la nostra città e per la sua produzione fu per me motivo di orgoglio. I semi che si gettano germogliano quando meno ce lo aspettiamo ed è stato bello ricevere la donazione delle mascherine; sicuramente perché sono dispositivi necessari in questo momento e anche perché è il segno di un legame che si è creato con Montelupo. Spero, quando tutta questa situazione sarà passata, di poter ospitare nuovamente a Montelupo Liu Youju», afferma Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa