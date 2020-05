Burger King: 114 drive aperti e tavoli prenotati tramite app

Un'App per prenotare il tavolo da Burger King® e la corsia drive per la comunità. Il Covid rivoluziona le nostre abitudini e se fino ad oggi era anche solo impossibile pensarlo, anche nel più democratico dei ristoranti si potrà prenotare il proprio tavolo come da uno stellato. "Stiamo per avviare entro l'estate, attualmente già in test, delle nuove funzionalità della nostra app - dichiara Andrea Valota, amministratore delegato Burger King® Restaurants Italia - che permetterà di prenotare, ordinare e persino pagare i nostri menù per mangiarli all’interno dei nostri ristoranti prenotando addirittura un tavolo, quando sarà possibile l’apertura al pubblico. Saremo i primi nel nostro settore a percorrere una rivoluzione impensabile sino ad oggi nella grande ristorazione organizzata, ma questa soluzione ci sembra la più adatta per mantenere la voglia di condivisione che si vive nei nostri locali, e allo stesso tempo per permettere un’esperienza contactless. Certo - aggiunge Valota - questo significa aggiungere altri costi importanti, oltre a quelli che stiamo già sostenendo per aumentare ancora la sicurezza dei nostri ristoranti con tutti i dispositivi necessari per garantire un soggiorno tranquillo e senza preoccupazioni come termoscanner, dispenser di sanificante, barriere di plexiglass e procedure di distanziamento, oltre a guanti, mascherine e maschere protettive per i nostri dipendenti. Ma la grande sfida per il prossimo futuro è: "Come fare a rendere piacevole un'esperienza date le limitazioni in termini di igiene e sicurezza, che oggi stiamo vivendo nei ristoranti? Sono investimenti essenziali per mantenere il business ed un'occasione per trasformarci".

Burger King® - dopo il lockdown, ha già riaperto oltre 40 ristoranti dei 220 presenti in tutta Italia per effettuare il delivery a casa e da oggi, 4 maggio, sono state aperte 114 corsie dei Drive Through per ordinare e ritirare il cibo direttamente dall'auto. Con la riapertura delle fabbriche e degli uffici, infatti, saranno molte le persone che usciranno per recarsi sul luogo di lavoro. Verosimilmente sarà il mezzo privato – auto, moto, bici - la modalità di trasporto preferita per garantire l’assenza di contatti ravvicinati tra le persone.

"Il Drive è una modalità apprezzatissima dai nostri consumatori e in questa fase rappresenta la più sicura in assoluto, capace di eliminare del tutto il contatto fra cliente e operatore, garantendo un pagamento totalmente contactless. È un metodo ed una tecnologia talmente sicura che abbiamo deciso di metterlo a disposizione della comunità, ovvero a Regioni e Comuni nei quali operiamo e che potranno contattarci per utilizzarle per servizi ai cittadini come distribuzione di materiale, test e quanto richiede una coda ordinata e molto più sicura, in quanto non si renderà necessario scendere dal proprio veicolo”.

Fonte: Ufficio Stampa