Colloquio di orientamento in live chat per Istituto Modartech

Docenti e tutor in live chat per rispondere a domande, dubbi e curiosità dei più giovani aspiranti creativi: la tradizionale giornata di orientamento di Istituto Modartech trasloca online mercoledì 6 maggio con il Virtual Open Day. Dalle ore 14.30 i futuri fashion designer e gli specialisti della comunicazione di domani potranno conoscere corsi post diploma, corsi professionalizzanti, spazi e servizi della Scuola di Alta Formazione di Pontedera, con sede nei locali ex Piaggio e collaborazioni attive con aziende e distretti manifatturieri della Toscana.

A disposizione dei partecipanti il corpo docente delle aree Moda – Fashion Design, Modellistica e Comunicazione, con la possibilità di porre domande dal vivo o in live chat e conoscere opportunità e aree di specializzazione dell’Istituto. Ci sarà inoltre l’opportunità di ascoltare le storie di successo degli ex alunni che oggi lavorano per brand come Max Mara, Armani, Valentino, Twinset, Peuterey.

L’iniziativa si rivolge a studenti delle scuole superiori, diplomati, laureati e giovani professionisti che desiderano conoscere da vicino i corsi post diploma in Fashion Design e Communication Design e i corsi professionali in Modellista CAD Calzatura, Modellista CAD Borse e Pelletteria, Modellistica CAD Abbigliamento, Modellistica e Alta Sartoria, Web & Graphic Design, così come altri corsi, che danno il diritto al rilascio di Diploma Accademico di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve, qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo (EQF), Certificazione di Formazione Professionale e Dichiarazione degli Apprendimenti rilasciata da ente accreditato dalla Regione Toscana.

La partecipazione al Modartech Virtual Open Day è gratuita ma i posti sono limitati, è necessario quindi prenotarsi compilando l’apposito form online sul sito web dell’Istituto www.modartech.com o inviando una mail a orientamento@modartech.com. L’evento è a numero chiuso per garantire un’esperienza di qualità agli aspiranti studenti e poter dare la massima attenzione a chi desidera effettuare dei colloqui individuali orientativi. Chi si registra riceverà via mail tutti i dettagli tecnici per partecipare.

Un’offerta didattica che quest’anno ha fatto registrare a Istituto Modartech il 25% di iscritti in più rispetto all’anno precedente. Notevole anche lo sviluppo del network di aziende con cui Istituto Modartech collabora, arrivato a oltre 600 aziende. Una rete che consente agli studenti di partecipare a progetti, stage e tirocini in azienda e alla Scuola di aggiornare costantemente la didattica con un'analisi dei fabbisogni formativi. Grazie all'ampliamento del network delle aziende e al rafforzamento del servizio di job placement permanente, i risultati occupazionali sono molto positivi: a sei mesi dalla conclusione del percorso di studi, l’87% dei diplomati trova un lavoro.

Fonte: Istituto Modartech