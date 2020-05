Coronavirus, per la Fase 2 ripartono servizi Alia a Montemurlo

Con l’inizio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus e l’allentamento delle restrizioni governative per il contenimento dell’epidemia, a Montemurlo ripartono alcuni servizi di igiene ambientale sospesi a fine marzo scorso nel rispetto delle normative di sicurezza

Dal prossimo 7 maggio gli utenti potranno effettuare la prenotazione telefonica tramite numero verde ( 800 888 333 oppure da cellulare numero gratuito 0571 196 93 33) per il ritiro degli ingombranti. Il servizio di ritiro domiciliare ripartirà il prossimo 11 maggio.

Sempre dal prossimo 11 maggio sarà riattivata la raccolta degli abiti usati. Rimangono invece ancora sospesi, in attesa della modifica dell’ordinanza regionale, l’Info point di via Toscanini per il ritiro dei sacchetti della raccolta differenziata e l’ isola ecologica di via Puccini a Oste.

«Stiamo lavorando con Alia affinché possano ripartire al più presto tutti i servizi- spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli – In attesa che si possa ritornare alla normalità, per quanto riguarda il ritiro porta a porta consigliamo a tutti i cittadini di utilizzare i sacchetti che hanno a disposizione a casa».

