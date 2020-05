Coronavirus, Stella (FI): "Pieno sostegno ai ristoratori, Enti Locali aboliscano imposte"

"Siamo totalmente a fianco della battaglia dei ristoratori fiorentini e toscani. Perché le loro attività possano riprendere a pieno regime, occorre che gli Enti Locali, Regione Toscana e Comune, aboliscano le numerose imposte che gravano su di loro, fino a

quando la situazione economica non sarà tornata alla completa normalità. Altrimenti queste attività rischiano di chiudere poco dopo aver riaperto, oppure di non riaprire più, e questa sarebbe una tragedia, perché i ristoranti danno da lavorare a migliaia di persone solo a Firenze, e hanno un indotto importantissimo, a cominciare dalla filiera dell'agroalimentare: si innescherebbe un 'effetto domino' disastroso". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Chiediamo inoltre - prosegue Stella - che la Regione Toscana stanzi finanziamenti a fondo perduto per i ristoratori, come hanno già fatto altre regioni italiane. Serve poi che venga concessa la possibilità alle attività di somministrazione cibi e bevande, di poter disporre i tavolini all'aperto senza dover passare dal nulla osta della Soprintendenza, e in generale occorre una semplificazione amministrativa, che faccia ripartire queste imprese che rischiano di morire soffocate anche di burocrazia. Per questo chiediamo al governatore Rossi e al sindaco Nardella di convocare subito un tavolo con le associazioni di categoria, per far ripartire davvero questi locali".

Fonte: Ufficio Stampa - Marco Stella