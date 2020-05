Covid-19, aiuti alle attività commerciali di Santa Maria a Monte per ripartire

In data 23 aprile 2020 la Giunta Comunale del nostro comune ha varato una serie di misure destinate ad aiutare le attività che sono state messe in pratica con la pubblicazione del bando in data 29 marzo. Il bando è destinato per aiutare le attività commerciali, artigianali, industriali, di somministrazione e turistiche che sono state messe in difficoltà dall’emergenza provocata dal Covid-19 e in particolare per chi, per decreto del Governo, ha dovuto sospendere la propria attività.

“Sono 70 le richieste d’informazioni e 20 le domande già arrivate al protocollo del nostro comune sulla base del bando pubblicato e molte altre arriveranno nei prossimi giorni. I primi a fare domanda e informarsi sono stati parrucchieri, estetiste, bar ma anche domande di negozi, trancerie, agenzia viaggi. I titolari delle attività sono molto preoccupati per il futuro, e questa misura varata dal nostro comune è stata giudicata necessaria e molto apprezzata. Tra i tanti commenti un’estetista ci ha detto "che il non dover pagare la tari, cosap e affissioni non ci risolve la situazione di crisi, che naturalmente si aspetta altri interventi dal governo, ma è stato importante che il comune si sia dimostrato vicino, un piccolo segnale che in questa oscurità è un enorme luce”. Dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

“Abbiamo pensato alle nostre piccole realtà commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, ma anche a quelle industriali del nostro tessuto produttivo. Si tratta spesso di attività a conduzione familiare che con questa crisi rischiano di NON riaprire e di subire grandi perdite. Ecco perché abbiamo messo in campo importanti risorse, a disposizione da subito. Chi è stato costretto a chiudere l’attività per adeguarsi alle chiusure disposte dalle misure nazionali potrà richiedere l’azzeramento della TARI commisurato all’effettivo periodo di chiusura. Si è disposto, inoltre, l’azzeramento della COSAP e delle affissioni sempre per quelle attività che sono rimaste chiuse.” Precisa Roberto Michi, Assessore alle Attività Produttive.

“Per la riapertura delle attività abbiamo pensato di azzerare fino al 31 dicembre 2020 i tributi relativi a COSAP e affissioni: un modo per dare fiducia al nostro tessuto produttivo e per far fronte con maggiore determinazione al difficile momento che stiamo vivendo. E’ stato disposto anche l’azzeramento del pagamento dei parcheggi in zona blu del Comune fino al 31 dicembre 2020, e la conseguente regolazione dei parcheggi con disco orario. Altri comuni stanno varando misure simili alle nostre e questa è la dimostrazione, che mai come ora, i confini amministrativi del comune vanno superati per dare risposte utili, efficaci e da subito utilizzabili dal maggior numero possibile di attività.” conclude il Sindaco.

Il bando per richiedere i contributi è pubblicato sul sito del comune dove è possibile scaricare il modulo per presentare la domanda. Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi Per informazioni in merito è possibile contattare il numero telefonico 0587/261621 nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 oppure per e.mail : l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte