Covid-19. Nasce Fiera365 la piattaforma per l’organizzazione di eventi in sicurezza

Quello fieristico e degli eventi pubblici in genere è uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Tutt’ora non è certa una data per una possibile ripartenza ma la tecnologia sarà di grande aiuto per le attività di controllo e sicurezza che dovranno sicuramente essere molto severe, almeno in una prima fase.

Sicrea, azienda da anni impegnata nel settore con l’organizzazione di eventi che ogni anno raggiungono centinaia di migliaia di persone ( un milione e mezzo di visitatori stimati nelle manifestazioni fieristiche del 2019) si è già dotata di una serie di strumenti che potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche in condizioni di assoluta sicurezza.

App e beacon

Uno strumento, l’app, già usato per gran parte della manifestazioni e che consente di scaricare il programma, fare prenotazioni, acquistare biglietti, ricevere aggiornamenti ora diventa lo strumento chiave per gestire e monitorare i flussi. Questo in aggiunta a una tecnologia che nata in ambito marketing può ora dispiegare tutta la sua utilità nel campo della sicurezza: i beacon.

Si tratta di sensori che rilevano il passaggio delle persone che hanno scaricato l’app e sono in grado di tracciare il percorso in tempo reale. Potremo così avere un quadro completo e sempre aggiornato delle presenze non solo nell’area complessiva dell’evento ma anche in aree specifiche, come singoli padiglioni e capannoni. Attraverso l’app sarà possibile inviare a tutti i possessori presenti o una parte di essi messaggi specifici e alert.

Salta la fila

Gestire i flussi di pubblico al fine di evitare code e intasamenti sarà una necessità. Anche in questo caso sarà un app ad aiutarci. Al momento della registrazione sarà possibile prenotare l’ingresso ed essere così inviati verso il settore più velocemente accessibile evitando le code.

L’app in questione è stata pensata anche per bar, ristoranti e gastronomie per l’attività di vendita da asporto.

Rilevatori di prossimità

Utilizzati inizialmente nei luoghi di lavoro i rilevatori di prossimità (sotto forma di sensori da indossare, come braccialetti o badge) consentono di inviare un messaggio qualora due utenti vengano a stretto contatto o comunque sotto la soglia prevista. Una piattaforma gestisce e controlla i flussi senza che nessuna informazione sensibile venga acquisita.

Igiene e sicurezza

Gli strumenti di controllo e gestione dei flussi di pubblico renderanno anche più semplice lo svolgimento di operazioni previste come la distribuzione di protezioni individuali, sanificazioni etc…

Il mondo degli eventi è pronto a ripartire e la tecnologia ci darà una mano.

Gli strumenti che Sicrea mette in campo sono visionabili sull’apposita piattaforma www.fiera365.it che l’azienda mette a disposizione di quanti lavorano in questo settore. Gli strumenti informatici sono realizzati in collaborazione con la start up fiorentina Officine Valis.

Tra gli eventi che Sicrea ha realizzato negli ultimi anni: Fiera di Scandicci, Autumnia, Expo Move, Firenze Bio, Casa In&Out.

Fonte: Ufficio Stampa