Covid-19, secondo Consiglio Comunale in video-conferenza a Pisa

Dopo la seduta del Consiglio Comunale del 14 Aprile scorso, domani pomeriggio, martedì 5 Maggio, dalle 15 alle 18, 30 in video conferenza, si terrà, una nuova seduta del Consiglio Comunale. E’ la seconda riunione dopo lo stop deciso lo scorso 12 Marzo in conseguenza dell’emergenza da Coronavirus. Anche questa seduta sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa. Veniamo all'ordine del giorno della seduta di domani del Consiglio Comunale. Dopo una breve comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai (nella foto), verrà discussa e votata la delibera relativa al restauro e al consolidamento del muro di cinta, lato nord, della sede centrale, con realizzazione di padiglione vetrato polifunzionale e interventi di riqualificazione della biblioteca della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Piazza Martiri della Libertà. Su quest’ultima delibera vi sarà una relazione introduttiva dell’Assessore all'Urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli. A seguire il Sindaco di Pisa, Michele Conti, terrà una relazione sulle attività in ambito economico e sociale dell’Amministrazione Comunale durante l’emergenza epidemiologia da Covid -19. Al termine dell’intervento del Sindaco di Pisa, Michele Conti, è previsto l’intervento di i tutti i capi grippo consiliari.

L’ordine del giorno proseguirà con la discussione e la votazione di alcune mozioni come quella dei consiglieri comunali Maria Antonietta Scognamiglio e Vladimiro Basta, entrambi del Pd, sulle difficoltà per molte famiglie a pagare l’affitto o come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) sulla necessità d’interventi urgenti sulla finanza locale o come quella, infine, del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), per l’istituzione di un fondo di solidarietà per le imprese e i lavoratori.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 19 Maggio, (probabilmente dalle 15 alle 18,30) sempre in video conferenza.

Fonte: Consiglio Comunale di Pisa- Ufficio Stampa