Donati 10mila euro al Comune di Montopoli dalla Fondazione CRSM

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, presieduta da Antonio Guicciardini Salini, ha donato 10mila euro al Comune di Montopoli in val d’Arno. Un gesto di solidarietà importante, che rappresenta al meglio il legame indissolubile tra la Fondazione e il territorio del Comprensorio del cuoio e, in particolare, di Montopoli.

«Voglio ringraziare personalmente il presidente Antonio Guicciardini Salini e tutta la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che si è dimostrata, ancora una volta, un vero e proprio punto di riferimento del nostro territorio – dice il sindaco Giovanni Capecchi – un aiuto non dovuto, ma fatto con il cuore e con quel senso di appartenenza, di generosità e di vicinanza alla comunità che, negli anni, ha caratterizzato l’operato della Fondazione stessa».

Le risorse saranno utilizzate dall’amministrazione comunale per integrare ulteriormente i fondi a disposizione per l’erogazione dei buoni alimentari per le famiglie con maggiori necessità. «La Fondazione e il suo presidente hanno dimostrato di saper ascoltare i bisogni delle persone – conclude il sindaco – per questo, non ringrazieremo mai abbastanza per questa donazione»

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno