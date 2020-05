Dono di 200 kg di pasta al banco alimentare: la generosità dell'associazione Grani Antichi di Montespertoli

La crisi sanitaria dalla quale stiamo lentamente e faticosamente uscendo, sta mostrando e aggravando le fragilità economiche delle famiglie: il rischio di passare da una crisi ad un’altra, da un’emergenza ad un’altra è grande ed attuale.

La nostra associazione non è solo un’associazione di produttori, di trasformatori, di consumatori che mirano valorizzare un prodotto e una filiera commerciale e produttiva legata al territorio e alla tradizione. È tutto questo, certo, ma è anche e soprattutto un progetto di comunità e per la comunità in cui la farina e il grano, il pane e la pasta, i nostri prodotti, rappresentano il valore di un rapporto sostenibile tra produzione e territorio, tra agricoltura e ambiente, e contemporaneamente di un legame solidale tra le persone che producono, consumano vivono.

Per questo motivo abbiamo deciso di donare 200 kg della pasta prodotta con il nostro grano “Senatore Cappelli” al banco alimentare di Montespertoli gestito dalla Caritas Diocesana, nella certezza che da questa emergenza ne usciremo solo tutti insieme.

Fonte: Associazione Grani Antichi di Montespertoli