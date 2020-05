È morto a 75 anni Corsino Corsini, consigliere a Pistoia e titolare del Bar Italia

L'Amministrazione comunale esprime cordoglio per la morte del già consigliere comunale Corsino Corsini, uno dei principali animatori del Rione del Cervo Bianco, della Giostra dell’Orso e del Luglio Pistoiese a cui ha tanto contribuito negli anni. In molti lo ricorderanno come il titolare sempre sorridente del Bar Italia, in Porta Lucchese, e per aver sempre preso parte con passione alla vita della comunità pistoiese.

Nell’ultimo decennio si era battuto affinché venisse riconosciuto il sacrificio di suo nonno omonimo, uno sminatore che perse la vita in zona Le Piastre nel Dopoguerra mentre stava svolgendo il suo lavoro.

Il Comune aveva accolto la sua proposta. Sarà infatti collocata una targa in memoria del sacrificio dei rastrellatori di mine che persero la vita tra il 1944 e il 1948, il luogo designato è la piazzetta della chiesa di San Salvatore. L’apposizione dell’epigrafe avverrà non appena i lavori di restauro della piazza saranno ultimati. È con rammarico che l’Amministrazione comunale tutta ha appreso della dipartita di Corsino Corsini, proprio poco prima che arrivasse il riconoscimento tanto atteso per suo nonno.

L'Amministrazione esprime sentite condoglianze alla famiglia di Corsino Corsini.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa